Chi è Castex, il nuovo premier francese

(Afp)

Jean Castex viene descritto dalla stampa francese come un politico che ha assorbito gli insegnamenti dell'ex presidente Nicolas Sarkozy di cui è stato consigliere e vice segretario generale all'Eliseo ma di cui non ha mutuato l'immagine. Anzi, il suo profilo discreto e lontano dai riflettori lo situano all'opposto della destra bling bling. Le Figaro lo contrappone al Premier uscente, Edouard Philippe, che viene considerato invece un seguace dell'ex leader del centro destra Juppé.

Considerato come un esperto di sanità pubblica, il nuovo premier designato ha gestito la complessa fase successiva al picco dell'epidemia di covid: lo scorso aprile era stato nominato responsabile dell'uscita dal lockdown, una carica che si aggiungeva a quella di delegato per i giochi olimpici del 2024, presidente dell'agenzia nazionale per lo sport, e di sindaco di Prades, dove è stato eletto con i Repubblicani.

Formatosi alla 'grande école' per eccellenza, l'Ena, ha 55 anni, una esperienza alla Corte dei conti, al ministero della Sanità e poi al ministero del Lavoro, e un profilo di servitore dello stato, come grande burocrate e politico allo stesso tempo.