Covid, in Usa è nuovo record di casi in un giorno

Afp

Per il secondo giorno consecutivo negli Stati Uniti è stato registrato il record di casi di coronavirus. Secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University, negli Usa sono state 53.069 le nuove infezioni da Covid-19 nelle ultime 24 ore ed il totale, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, è salito a 2.735.339. La stessa Università ha anche dato la notizia di altri 649 decessi legati al coronavirus rispetto a ieri, per un totale di 128.677.

Intanto Carlos Gimenez, sindaco della contea di Miami-Dade, in Florida, ha annunciato l'entrata in vigore da oggi del coprifuoco notturno come misura per limitare la diffusione del coronavirus. Lo hanno riferito i media locali, sottolineando che il coprifuoco inizierà alle 22 e terminerà alle sei. Il sindaco ha spiegato che il provvedimento resterà in vigore fino a nuove disposizioni. Saranno esentati dal rispettare la misura i lavoratori di servizi essenziali, incluso il personale sanitario, i giornalisti, gli operatori di primo soccorso ed i fattorini del cibo a domicilio.