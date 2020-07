Hong Kong, l'attivista Nathan Law ha lasciato il Paese

Afp

Il noto attivista pro-democrazia Nathan Law ha annunciato di aver lasciato Hong Kong per evitare conseguenze giudiziarie a causa della nuova legge sulla sicurezza nazionale approvata da Pechino ed entrata in vigore nei giorni scorsi nell'ex colonia britannica. Law ha spiegato su Twitter di aver scelto di andare all'estero piuttosto che restare in silenzio o affrontare un procedimento giudiziario a Hong Kong. L'attivista non ha spiegato in quale Paese si trovi, citando rischi per la propria sicurezza.

"Nessun abitante di Hong Kong si illuda che Pechino abbia intenzione di rispettare i nostri diritti basilari ed onorare le sue promesse", ha scritto Law in un tweet. "Gli arresti di massa sono già iniziati il primo giorno dell'entrata in vigore della legge sulla sicurezza nazionale", ha aggiunto l'attivista che, come Joshua Wong e Agnes Chow, faceva parte del gruppo pro-democrazia Demosisto.