Da Black Lives Matter ai veterani: 10 manifestazioni a Washington

Afp

Dieci manifestazioni si terranno oggi a Washington in occasione della Festa dell'Indipendenza americana. Gli occhi degli osservatori saranno concentrati sulla quella della campagna 'Black Lives Matter' che chiede giustizia per George Floyd, l'afroamericano ucciso a Minneapolis durante un fermo di polizia. La marcia in onore di Floyd prenderà il via alle 9.30 dal memoriale di Martin Luther King e si concluderà davanti al Washington Monument. Gli organizzatori hanno invitato tutti i partecipanti ad indossare la mascherina "perché non vogliamo mettere in pericolo più vite di quante già lo sono".

A Le Droit Park si riuniranno alle 13.30 i 'Freedom Fighters', mentre al Malcom X Park alle 15 ci sarà una manifestazione per chiedere il taglio dei fondi alla polizia. Nello stesso luogo nel tardo pomeriggio ci sarà una proteste per i diritti dei neri. Ma questi sono solo alcuni degli eventi in programma nella capitale, come riporta la stampa locale. Tra gli altri, ci sarà una marcia dei veterani ed un sit-in di donne nere davanti alla Corte Suprema.