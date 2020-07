Coronavirus, in Spagna lockdown per 200mila persone

(Afp)

Lockdown in Spagna per oltre 200mila persone dopo l'aumento dei casi di coronavirus. La Catalogna ha adottato provvedimenti restrittivi per la provincia del Segrià e per circa 210mila abitanti di 38 comini dopo l'aumenti di casi e di ricoveri nelle ultime settimane. I cittadini sono invitati a limitare gli spostamenti, mentre la provincia si trasforma in una zona rossa su cui vigilano agenti dislocati in 25 punti di controllo.

Come si legge sull'edizione online di El Mundo, il nuovo allarme è legato anche alle infezioni segnalate tra i lavoratori stagionali per la raccolta della frutta. In molti casi si tratta di persone prive di domicilio, che dormono per strada o che si procurano sistemazioni di fortuna, in condizioni igienico-sanitarie a dir poco precarie.