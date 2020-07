Covid, in India 22mila contagi in un giorno

Afp

Continuano ad aumentare i contagi di covid in India, con 22.771 nuovi casi nelle ultime 24 ore, il numero più alto dall'inizio dell'epidemia, e un totale di 648.315. Sempre secondo i dati del ministero della Sanità, da ieri ci sono stati 442 decessi. Il numero complessivo dei morti dopo aver contratto il covid dall'inizio della crisi sono in India 18.655. L'India, dove il lockdown è stato allentato a partire dalla metà di maggio, è il quarto Paese al mondo per gravità della crisi. Le città di Mumbai, Chennai e Delhi, hanno reintrodotto restrizioni dopo la ripresa dei contagi.