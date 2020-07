(Fotogramma)

75 hot dog divorati in 10 minuti, nuovo record del mondo. Joey 'Jaws' Chestnut trionfa per la 13esima volta in 14 anni nell'Hot Dog Eating Contest che è entrato a far parte del programma del 4 luglio negli Stati Uniti. Chestnut aveva stabilito il precedente primato (74 hot dog) nel 2018. Il 'campione' ha demolito la concorrenza: Darron Breeden, il secondo classificato, si è fermato a 42 hot dog. "E' stata dura -ha detto Chestnut-. Sono partito velocissimo, gli hot dog erano cotti alla perfezione. Al sesto minuto mi sono trovato in difficoltà e ci ho messo un po' a riprendermi". Record anche nella competizione femminile. Miki Sudo ha conquistato il titolo con 48,5 hot dog ingurgitati, cancellando il primato di 45 che resisteva dal 2013.