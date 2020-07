Usa, rapper Kanye West annuncia candidatura alle presidenziali

(Afp)

Il rapper Kanye West ha annunciato che si candiderà alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. "Ora dobbiamo realizzare la promessa dell'America credendo in Dio, unificando la nostra visione e costruendo il nostro futuro. Sono in corsa per la presidenza degli Stati Uniti" ha scritto in un tweet pubblicato in occasione delle celebrazioni del 4 luglio.

Nel 2018 West aveva apertamente sostenuto Trump, sfoggiando anche in alcune occasioni il cappello 'Make America Great Again' e recandosi alla Casa Bianca per incontrare il presidente Usa. Successivamente aveva annunciato la sua volontà di allontanarsi dalla politica. Il rapper qualche tempo dopo, infatti, aveva spiegato che si era reso conto di essere stato "utilizzato per veicolare dei messaggi ai quali non credeva". Kanye West, 43 anni, è noto per affermazioni stravaganti e quindi al momento non è ancora chiaro se darà seguito al suo annuncio di oggi.