Il Dalai Lama compie 85 anni

(Fotogramma/Ipa)

Il Dalai Lama, leader spirituale del buddismo tibetano, compie oggi 85 anni. In un video messaggio diffuso dalla città indiana di Dharamsala, dove vive in esilio, il Dalai Lama ha invitato i suoi seguaci a non organizzare festeggiamenti, a causa della pandemia di coronavirus. Tuttavia, per l'occasione, si terranno preghiere ed eventi online in tutto il mondo per dedicargli "un anno di gratitudine". Per l'occasione, oggi viene anche pubblicato l'album "Inner World", nel quale il Dalai Lama recita mantra, meditazioni e insegnamenti con l'accompagnamento di musica.