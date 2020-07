Polonia, Duda presenta riforma per vietare adozione a coppie gay

(Fotogramma)

Il presidente polacco Andrzej Duda ha presentato oggi una proposta di riforma costituzionale per impedire alle coppie omosessuali di adottare bambini. La proposta, per passare, dovrà essere approvata dai due terzi della Camera bassa del Parlamento e dalla maggioranza assoluta della Camera alta, maggioranze di cui non dispone il Partito della legge e della giustizia (Pis) al governo. Duda ha presentato la sua proposta a sei giorni dal secondo turno alle presidenziali, dove dovrà vedersela con il sindaco di Varsavia, Rafal Trzaskowski, anche lui contrario all'adozione da parte delle coppie omosessuali ma non ai matrimoni gay.