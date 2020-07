Bolsonaro, nonna della first lady ricoverata per covid e intubata

La first lady Michelle Bolsonaro (Fotogramma)

La nonna di Michelle Bolsonaro, first lady del Brasile, è stata ricoverata per il coronavirus e attualmente è intubata. Lo ricordano i media dopo che il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha annunciato di essere positivo al covid-19. Il palazzo presidenziale non aveva voluto fare commenti e non è chiaro se vi siano stati contatti con l'anziana signora.

Maria Aparecida Firmo Ferreira, 80 anni, è stata ricoverata mercoledì e domenica è stata intubata. Secondo il sito Ultimo Segundo, al momento del ricovero la nonna di Michelle Bolsonaro aveva detto che da 15 giorni aveva febbre e tosse secca.