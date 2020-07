Coronavirus, in Gb 155 morti e 581 nuovi casi

(Foto Afp)

In Gran Bretagna si registrano 155 nuovi decessi e 581 contagi per il coronavirus. Lo rende noto il bollettino giornaliero delle autorità sanitarie. I decessi sono in totale 44.391 e i contagi 286.349.

Per diversi pub inglesi è durata poco la fine del lockdown. Dopo il 'Super Saturday' del 4 luglio, giornata nella quale pub e ristoranti hanno riaperto al pubblico dopo tre mesi di chiusura forzata, sono spuntati i primi casi di positività tra i clienti. I locali, almeno tre in Inghilterra, avvertiti dagli stessi clienti risultati positivi, sono stati costretti alla chiusura per procedere ad una attenta sanificazione. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro della Sanità, Matt Hancock, che parlando ai Comuni ha elogiato la prontezza con la quale hanno agito i gestori dei pub.

In base alle regole previste per le riaperture, i clienti devono rilasciare i propri dati ai gestori dei pub per l'eventuale tracciamento. La procedura non è obbligatoria, ma i pub possono decidere di non servire i clienti che si rifiutano di comunicare le loro generalità.