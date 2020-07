Coronavirus, a Pechino primo giorno senza nuovi casi dopo quasi un mese

(Afp)

A quasi un mese dall'allarme scattato per il nuovo focolaio di coronavirus a Pechino, la capitale non registra nuovi casi di trasmissione locale di Covid-19. La Commissione sanitaria della città segnala invece un nuovo caso relativo a un soggetto asintomatico. In tutto il gigante asiatico sono otto i nuovi casi 'importati' - a Shanghai, nelle province di Guangdong, Liaoning e Sichuan e nella regione della Mongolia Interna - con il totale che sale a 1.942.

La Cina, primo Paese a fare i conti con l'emergenza coronavirus, segnala 83.565 casi dall'inizio dell'emergenza sanitaria. I dati ufficiali parlano di 4.634 decessi, mentre sono 78.528 le persone guarite.