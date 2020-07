Oms: "Picco pandemia non ancora raggiunto"

(Fotogramma)

"La pandemia sta accelerando e chiaramente non abbiamo raggiunto l'apice". Ad affermarlo il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra.

"Ci sono volute 12 settimane - ha proseguito - perché il mondo raggiungesse 400.000 casi di Covid-19. Ma ora, solo durante l'ultimo fine settimana, ci sono stati più di 400.000 casi in tutto il mondo. In tutto contiamo 11,4 milioni di casi e oltre 535.000 vite perse. Anche se il numero di morti sembra essersi stabilizzato a livello globale, alcuni Paesi hanno fatto progressi significativi nella riduzione del numero di decessi, mentre in altri Paesi questi sono ancora in aumento. Laddove si sono registrati progressi, i Paesi hanno attuato azioni mirate nei confronti dei gruppi più vulnerabili, ad esempio le persone che vivono in strutture di assistenza a lungo termine".