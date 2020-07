Coronavirus, Francia si prepara per seconda ondata

(Afp)

L'epidemia non va in vacanza, "bisogna prepararsi alla seconda ondata". Il monito è del direttore generale della sanità francese Jerome Salomon che, in un'intervista a Le Figaro, esorta tutti a mantenere le precauzioni, specie in vista delle vacanze. "Quello che bisogna ben capire - sottolinea - è che sono i nostri comportamenti a condizionare la ripresa dell'epidemia, ciascuno di noi deve rispettare le misure d'igiene, di distanziamento fisico, il porto della mascherina".

"Non sappiamo tutto sul comportamento stagionale di questo virus, che continua a circolare", avverte Salomon, che non esclude un possibile arrivo della seconda epidemia già questa estate.