Coronavirus, in Usa superati i 3 milioni di casi

(Afp)

Gli Stati Uniti hanno superato la soglia dei 3 milioni di contagi da coronavirus. Secondo il conteggio della Johns Hopkins University, i casi confermati sono 3.016.515 dall'inizio della pandemia, con almeno 131.666 decessi. In Florida il sistema sanitario è sotto pressione, così come in alcune aree del Texas. Entrambi gli stati, molto popolosi, hanno visto un sostenuto aumento dei contagi. Lo stesso sta avvenendo in California, Arizona e Georgia dove le strutture sanitarie faticano a fronteggiare l'epidemia.