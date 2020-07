Usa, Corte Suprema conferma stop a rimborso spese contraccezione

(Afp)

La Corte suprema degli Stati uniti ha confermato la validità della riforma dell'amministrazione Trump dell'Obamacare che limita i rimborsi per le spese per la contraccezione dei dipendenti introdotta per sostenere i valori religiosi dei loro datori di lavoro. La riforma introdotta da Trump priva un numero compreso fra 70mila e 126mila donne di un rimborso per la contraccezione. Si sono espressi in favore sette giudici su nove. In un pronunciamento separato, i giudici supremi hanno stabilito che i professori delle scuole religiose non sono protetti dai dispositivi per la lotta alle discriminazioni. "La Corte suprema difende le libertà religiose", ha commentato il gruppo conservatore Alliance Defending Freedom. Planning Parenthood ha invece parlato di decisione "vergognosa".