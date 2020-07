Coronavirus, nessun nuovo contagio a Pechino

Fotogramma

Il ministero cinese della Salute ha reso noto che sono stati registrati nove ulteriori casi di contagio da coronavirus nel paese, nessuno dei quali a Pechino dove si era manifestato un ultimo focolaio che ha coinvolto 335 persone.

Il bilancio ufficiale dell'epidemia, partita dalla Cina, è di 83.581 contagi e e 4.634 morti. Non si registrano nuovi decessi, ma vi sono 357 persone ricoverate, di cui cinque in condizioni gravi. Altre 3.840 persone sono sotto osservazione medica dopo essere entrate in contatto con contagiati.