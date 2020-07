Fotogramma

L'ultimo bilancio dell'epidemia di covid-19 in Brasile parla di nuovi 1.223 morti e 4.4571 casi positivi in 24 ore, per un totale di 67.964 decessi e 1.713.160 contagi. I dati, diffusi dalle autorità sanitarie, riferiscono anche di 1.020.901 di persone guarite.