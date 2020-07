Data alle fiamme statua di Melania Trump in Slovenia

Afp

La statua di legno di Melania Trump eretta in Slovenia è stata data alle fiamme da sconosciuti. Lo hanno reso noto i media sloveni, secondo i quali la polizia non ha al momento nessuna indicazione sull'identità degli "ignoti vandali" che hanno incendiato il monumento vicino Sevnica, città natale della first lady americana.

La statua è stata realizzata dall'artista sloveno Ales Maxi Zupevc su commissione dell'artista americano Brad Downey. L'opera, che mostrava l'ex modella in abito azzurro e tacchi alti, aveva sollevato molte polemiche in Slovenia. Alcuni l'avevano paragonata ad uno spaventapasseri, altri sostenevano che sembrava una Madonna. "Non è chiaro se l'incendio della statua sia parte di una performance artistica", ha commentato la tv slovena Rtv.