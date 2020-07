Seul, sindaco trovato morto dalla polizia

Immagine di repertorio (Afp)

Il sindaco di Seul, Park Won Soon, è stato trovato morto dalla polizia, come riferisce l'agenzia Yonhap. La figlia del primo cittadino aveva denunciato la scomparsa del 64enne e aveva aggiunto che il padre aveva lasciato la sua abitazione intorno alle 14 (ora locale), pronunciando quelle che sono suonate come le "ultime parole".

Park avrebbe anche spento il suo telefono cellulare e l'ultimo segnale captato dal dispositivo era localizzato in prossimità di un tempio nella zona nordorientale della città.

Park è stato eletto due volte alla guida della capitale sudcoreana, la prima nel 2011 come candidato indipendente e poi nel Partito democratico del presidente Moon Jae In. Prima di diventare sindaco, Park aveva lavorato per anni come avvocato specializzato nella tutela dei diritti umani.