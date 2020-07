Trump, Corte Suprema decide se pubblicare dichiarazioni redditi

(Afp)

La Corte Suprema si appresta a decidere sulla richiesta di pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi e di altri documenti finanziari del presidente Donald Trump avanzata dal Congresso e dal procuratore di New York, Cyrus Vance. I legali di Trump hanno finora sostenuto l'argomento che un presidente in carica gode di totale immunità. La decisione della Corte avrà implicazioni sul rapporto tra i poteri dello Stato e sulla portata della capacità del Congresso di controllare la Presidenza. Tuttavia, anche una decisione a favore del Congresso non renderebbe immediata, se non dopo le elezioni di novembre, la pubblicazione dei documenti fiscali del presidente.

Trump, magnate dell'edilizia, è il primo presidente dai tempi di Richard Nixon a non aver reso pubbliche le proprie dichiarazioni dei redditi. A farne richiesta sono state due commissioni della Camera dei Rappresentanti, controllate dai democratici, e il procuratore Vance. anch'egli democratico. Finora, tribunali di rango inferiore a Washington e New York hanno dato torto a Trump, ma i legali del presidente hanno portato il giudizio fino all'attenzione della Corte Suprema.