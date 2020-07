Coronavirus, in India ancora record di casi

(Afp)

In India si sfiorano gli 800.000 casi di Covid-19. Il gigante asiatico, con una popolazione di oltre 1,3 miliardi di persone, registra un nuovo preoccupante record con 26.506 casi confermati in un giorno. Il bollettino del ministero della Sanità parla di 793.802 contagi dall'inizio dell'emergenza sanitaria con 21.604 decessi, 475 in più rispetto ai dati di ieri. Come riporta Ndtv, i pazienti dichiarati guariti sono circa 495.000. L'India è il terzo Paese al mondo - dopo Stati Uniti e Brasile - per numero di contagi.