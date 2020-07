Coronavirus, nuovo record di casi negli Usa

(Foto Afp)

Nuovo brutto record per gli Stati Uniti, primo Paese al mondo per numero di contagi a causa della pandemia di coronavirus. In 24 ore si sono registrati più di 65.500 nuovi casi, secondo un conteggio della Johns Hopkins University. In totale negli Usa i contagi sono più di 3,11 milioni (su oltre 12 milioni a livello globale) con 133.290 decessi.