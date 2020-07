Covid, in Messico 7280 nuovi casi: mai così tanti in 24 ore

Afp

Il Messico registra il record di contagi in un giorno, con 7.280 nuovi casi di coronavirus in 24 ore. Sale così a 282.283 il totale delle infezioni dall'inizio dell'emergenza sanitaria, con la capitale Città del Messico tra i luoghi più colpiti del Paese. I casi riportati oggi dalle autorità sanitarie messicane superano il precedente record di 6.995 contagi annunciato ieri. Nelle ultime ore si contano anche 730 decessi legati alla pandemia, per un totale di 33.526 morti.