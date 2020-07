Australia, squalo attacca e uccide surfista 17enne

(Fotogramma/Ipa)

Tragedia in Australia. Un 17enne è morto dopo essere stato probabilmente attaccato da uno squalo mentre faceva surf al largo di Wooli Beach, vicino Grafton, circa 600 km a nord di Sydney. La notizia del decesso del ragazzo è stata confermata dalla polizia. Le spiagge della zona sono state chiuse. Testimoni hanno riferito alla polizia di aver assistito all'attacco e diversi surfisti hanno cercato di soccorrere il giovane, con lesioni gravi alle gambe, portandolo a riva, dove è morto. Da inizio anno è la quinta tragedia in Australia, dove altre tre persone - rimaste gravemente ferite - sono sopravvissute. Nel 2019 non c'erano state notizie di attacchi di squali.