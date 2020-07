Coronavirus, in Florida record di morti in 24 ore

(Foto Afp)

La Florida registra 188 morti nelle ultime 24 ore per il coronavirus, superando il precedente record di 120 decessi giornalieri raggiunto il 9 luglio. I nuovi contagi sono 10.360. Lo riferisce la Cnn, citando i dati del dipartimento della Sanità di questo stato. Dall'inizio della pandemia, vi sono stati 4.197 morti per covid-19 in Florida.