Coronavirus, in Francia test sierologici rapidi anche in farmacia

In Francia è possibile a partire da oggi sottoporsi a test sierologici rapidi anche in farmacia. Lo riferisce la gazzetta ufficiale, citata dai media. I Trod (test rapidi di orientamento diagnostico) possono rilevare in pochi minuti la presenza di anticorpi al covid-19 e finora potevano essere realizzati solo i laboratori.

In caso di positività è però necessario rivolgersi ad un laboratorio per confermare la presenza di anticorpi e sottoporsi ad un tampone virologico per accertare se il virus è ancora presente nell'organismo. A quanto riferisce Le Figaro, i farmacisti chiedevano da settimane di poter realizzare i Trod, mentre i medici di laboratorio avevano messo in guardia "sulla difficoltà della loro utilizzazione e la complessità dell'interpretazione dei risultati".