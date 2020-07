Coronavirus, in India record di 27mila nuovi casi in 24 ore

(Afp)

Sono più di 800.000 i casi accertati di coronavirus in India. I nuovi dati ufficiali riportati da Ndtv parlano di 820.916 contagi con 22.123 morti dall'inizio dell'emergenza sanitaria nel gigante asiatico con oltre 1,3 miliardi di persone. Il ministero della Sanità ha infatti confermato altri 519 decessi e 27.114 nuovi casi diagnosticati in 24 ore, un ennesimo brutto record per il Paese. Ci sono anche le buone notizie e sono i 515.386 pazienti dichiarati guariti dopo aver contratto l'infezione. L'India è il terzo Paese al mondo per numero di contagi dopo Stati Uniti e Brasile e, come sottolinea l'emittente, in soli quattro giorni si è registrato un aumento di 100.000 contagi.