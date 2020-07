Covid Australia, calo contagi in Victoria: "Ma ne vedremo ancora"

(Afp)

Lo stato australiano di Victoria, dove si trova Melbourne, registra 216 nuovi casi di coronavirus, in calo rispetto ai 288 accertati giovedì, e un altro decesso a causa della pandemia. Lo riporta la Abc. "Vedremo sempre più casi - ha detto il premier Daniel Andrews, in dichiarazioni rilanciate dalla Cnn - I passi compiuti questa settimana non si rispecchieranno nei numeri fino alla prossima settimana e a quella dopo ancora. Questo virus si muove così".

La regione di Melbourne e la contea di Mitchell sono in lockdown. Secondo i dati della Johns Hopkins University, l'Australia registra in totale più di 9.500 casi, con 107 decessi, dall'inizio dell'emergenza sanitaria.