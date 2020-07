Covid, in Bangladesh più di 2.300 decessi su oltre 180.000 casi

(Fotogramma)

Sono più di 2.300 i morti in Bangladesh a causa della pandemia di coronavirus. Il bilancio ufficiale delle vittime è salito a 2.305 con 30 decessi registrati in 24 ore. Inoltre, secondo i dati delle autorità sanitarie riportati dal Dhaka Tribune, sono stati accertati 2.686 nuovi casi di contagio per un totale di 181.129 casi confermati dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Stando alle autorità sanitarie, ad oggi sono 88.034 i pazienti guariti. Il Paese ha dato notizia del primo caso lo scorso 8 marzo.