Santa Sofia, portavoce Erdogan: "Iconografia non sarà toccata"

(Fotogramma)

L'iconografia religiosa di Santa Sofia, che tornerà a essere una moschea, "non sarà toccata" e sarà visibile ai visitatori di tutte le fedi. Lo ha assicurato il portavoce del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, in interviste separate concesse ieri alla turca Trt e alla britannica Bbc, sottolineando come nel Paese ci siano "un consenso ed un sostegno enorme tra i partiti politici, di opposizione e repubblicani" sulla riconversione di Hagia Sofia da museo a moschea, riconversione per la quale oggi Papa Francesco si è detto "addolorato".