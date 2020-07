Di Maio: "Da Merkel apprezzamento per lavoro svolto"

(Afp)

''Una cosa che era difficile da immaginare nella mia vita e che mi ha colpito da ministro degli Esteri'' sono gli apprezzamenti che la cancelliera tedesca Angela Merkel ha rivolto al capo della diplomazia italiana Luigi Di Maio per il ''suo lavoro''. Lo racconta lo stesso Di Maio in una intervista a Il Foglio. ''Durante la conferenza di Berlino'' Merkel ''si è avvicinata e mi ha detto: 'Io ho sentito parlare bene di lei, Di Maio. Mi parlano bene del suo lavoro''', ha affermato il ministro.

Per Di Maio ''è molto importante ambire al massimo risultato'' sul ''Next Generation Eu'', un piano ''ambizioso, con tante risorse'' del quale ''l'Italia è il primo promotore''. Rispetto al Mes, invece, il titolare della Farnesina afferma che ''è stato il presidente Conte a dire che non serve''.

E aggiunge: ''adesso è il momento di negoziare, non parliamo di altri strumenti, altrimenti ci indeboliamo. Stiamo ambendo a usare un altro strumento, molto più grande, ed è bene che la nostra ambizione si concentri su quello''.