Merkel: "Non so se basterà un vertice per ok Recovery"

(Afp)

Per arrivare ad un via libera al Recovery Plan e all'Mff 2021-27 "non so se basterà un incontro" del Consiglio Europeo. "Sarei lieta se ne bastasse uno", ma in ogni caso "non vedo difficoltà per quanto riguarda la posizione negoziale italiana" sul piano per la ripresa e sul bilancio pluriennale dell'Ue. Lo dice la cancelliera tedesca Angela Merkel, rispondendo ad una domanda in conferenza stampa al termine del bilaterale con il premier Giuseppe Conte nel castello barocco di Meseberg, nel Brandeburgo, a una settantina di km da Berlino.

Tra gli Stati membri dell'Ue, continua Merkel, "ci sono divergenze. Non so se raggiungeremo un accordo" nel Consiglio Europeo che si terrà venerdì e sabato prossimi a Bruxelles, "ma sarebbe positivo per l'Europa se fosse possibile", sottolinea la cancelliera.

L'Italia è stata colpita "in modo particolare" dalla pandemia di Covid-19, "molte persone hanno perso la vita. L'Italia ha fatto grandi sacrifici", per una crisi scoppiata "senza che nessuno ne avesse colpa", dice Merkel. Occorre dunque "superarne le conseguenze in maniera solidale".

Affrontando la pandemia di Covid-19, aggiunge, "le italiane e gli italiani hanno avuto davvero una disciplina ammirevole, una grande pazienza", nel superare "queste difficili settimane". "In Germania - continua la cancelliera - abbiamo visto tante immagini che ci facevano vedere che gli italiani la sera cantavano sui terrazzini, per farsi coraggio a vicenda. Noi vogliamo, in grande amicizia e affetto, portare avanti le trattative a Bruxelles, in modo che tutti abbiamo l'opportunità di superare assieme questo disastro umanitario, superando bene anche le conseguenze economiche e sociali" della pandemia.

E "anche la Germania, come l'Italia ha interesse a che il mercato unico funzioni. Abbiamo visto che, se le catene di valore aggiunto non funzionano, vengono distrutte, questo colpisce noi tutti". "Siamo responsabili - aggiunge - per uscire positivamente da questa situazione per l'Ue e per tutti gli Stati membri. Non dobbiamo tutelare solo la salute, ma ricostruire economicamente" i Paesi dell'Ue, colpiti dalle conseguenze della pandemia.