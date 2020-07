Covid, India supera i 900mila casi: più di 100mila in 4 giorni

Afp

L'India, con oltre 1,3 miliardi di persone, registra più di 900.000 casi confermati di Covid-19 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Nel gigante asiatico più di 100.000 persone sono risultate positive ai test solo negli ultimi quattro giorni, come ha reso noto il ministero della Salute secondo notizie riportate dalla Cnn. I dati ufficiali rilanciati da Ndtv parlano di 28.498 nuovi casi e di altri 553 decessi in 24 ore, con un totale di 23.727 morti e più di 571.000 pazienti guariti su 906.752 contagi. L'India è il terzo Paese al mondo per numero di contagi.