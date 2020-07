Afp

In Messico sono ormai più di 300.000 i casi di coronavirus. Gli ultimi dati ufficiali parlano di 304.435 contagi, 4.685 in più rispetto al bollettino di domenica. Lunedì, come riporta la Cnn, le autorità sanitarie hanno anche confermato altri 485 decessi, con il bilancio salito a 35.491 morti dall'inizio dell'emergenza sanitaria.