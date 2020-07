Via libera al libro-verità su Donald Trump

Afp

Via libera alla promozione del libro di Mary Trump. Un tribunale di New York, riferisce la Cnn, ha annullato il divieto temporaneo scattato nel mezzo del tentativo di Robert Trump, fratello del presidente americano, di bloccare l'uscita del libro-verità della nipote del tycoon Donald.

Con il suo 'Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man' (Troppo e mai abbastanza: Come la mia famiglia ha creato l'uomo più pericoloso del mondo), Mary Trump promette di "gettare luce sulla buia storia della famiglia per spiegare come suo zio sia diventato l'uomo che ora minaccia la salute, la sicurezza economica e il tessuto sociale del mondo intero".