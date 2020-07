Coronavirus, in Sudafrica oltre 7mila poliziotti contagiati

Immagine di repertorio (Afp)

Sono 7.021 i poliziotti risultati positivi al test per il Covid-19 in Sudafrica, dove 53 di loro hanno perso la vita per complicanze legate all'infezione. Lo ha dichiarato il ministro per la Polizia Bheki Cele nel corso di una conferenza stampa a Pretoria sulla strategia messa in atto per combattere la diffusione del coronavirus nel Paese e le sue complicazioni. Cele ha spiegato che 4.949 agenti di polizia sono stati messi in quarantena dopo aver contratto il coronavirus, mentre 150 sono stati ricoverati in ospedale.