Covid, al via in India sperimentazione vaccino su esseri umani

(Afp)

Anche la società farmaceutica indiana Zydus ha iniziato a sperimentare sugli esseri umani il prodotto che ha sviluppato in questi mesi come vaccino contro il covid. La prima dose del ZyCoV-D è stata inoculata in un uomo oggi, dopo il successo dei test sugli animali. Trial di possibili vaccini contro il Covid sono in corso in Cina, Stati Uniti, Germania e Gran Bretagna.

Intanto il paese registra un nuovo record di casi in un solo giorno: nelle ultime 24 ore sono stati confermati altri 29.429 positivi. Lo rende noto il ministero della Sanità indiano, aggiornando così a oltre 936.181 casi il totale dei positivi nel Paese. E' la prima volta che in India vengono superati i 29mila contagiati in un solo giorno.

Per quanto riguarda le vittime, sono invece 582 le persone che nelle ultime 24 ore hanno perso la vita per complicanze legate all'infezione, facendo così salire a 24.309 il totale delle vittime.