Gb, Elisabetta torna in pubblico: primo evento a Windsor

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Primo evento 'in presenza' per la regina Elisabetta. La sovrana britannica farà venerdì cavaliere "Capitan Tom", il veterano di guerra centenario che ha commosso il paese raccogliendo oltre 32 milioni di sterline per il sistema sanitario in piena emergenza coronavirus.

La regina, 94 anni, si è rinchiusa da mesi nel castello di Windsor per evitare il contagio e finora ha partecipato ad eventi e pronunciato discorsi solo in collegamento video. In giugno ha assistito da lontano alla cerimonia militare per il suo compleanno nel parco del castello, ma il pubblico non era ammesso. Venerdì sarà invece Elisabetta in persona a fare cavaliere Tom Moore, con una spada appartenuta al padre, re Giorgio VI. Saranno presenti soltanto i familiari del nuovo 'sir', che lo accompagneranno a Windsor.

Veterano dell'esercito, l'anziano 'capitan Tom' ha lanciato una sfida lo scorso 6 aprile camminando appoggiato ad un deambulatore nel suo giardino di Marston Moretaine, nel Bedfordshire. L'obiettivo era di raccogliere mille sterline per il servizio sanitario nazionale entro il 30 aprile, giorno del suo centesimo compleanno. Ma Tom è presto diventato una celebrità nazionale, arrivando a raccogliere 32,79 milioni di sterline. In maggio il primo ministro Boris Johnson ha proposto la sua nomina a cavaliere. Inoltre l'esercito lo ha fatto colonnello onorario.