Tunisia, premier si dimette

(Afp)

Il premier tunisino Elyes Fakhfakh ha annunciato di aver presentato le sue dimissioni al presidente Kais Saied "per aprire la strada a un'uscita dalla crisi e per evitare ulteriori difficoltà al Paese", secondo quanto si legge in una nota del governo. Le dimissioni sono arrivate al culmine di un braccio di ferro con il partito islamico Ennahda, partner della coalizione di governo, che accusava il primo ministro di conflitti d'interesse, tema sul quale ha presentato una mozione di sfiducia.

Dopo le dimissioni, Fakhfakh ha messo in guardia tutti quelli che tentano di danneggiare la sicurezza e gli interessi del Paese, assicurando che lui continuerà ad assumersi pienamente le sue responsabilità.