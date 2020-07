Covid, in Messico sfiorati i 37mila morti

Afp

Sfiorati i 37mila morti per complicanze causate dal coronavirus in Messico, dove sono 36.906 le persone che hanno perso la vita dopo aver contratto le infezioni. Lo hanno riferito le autorità sanitarie messicane, aggiornando a 317.635 il numero dei contagi confermati, 6.149 in più rispetto a ieri. Sono invece 579 le persone positive che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore, come riporta il quotidiano 'El Universal'.