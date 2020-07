Hackerati account Twitter di Bezos, Gates, Musk e Obama

(Afp)

Joe Biden, Elon Musk, Jeff Bezos e altri account Twitter di alto profilo tra cui quello dell'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama e del co-fondatore di Microsoft Bill Gates e gli account aziendali sia di Uber che di Apple sono stati hackerati per promuovere una truffa legata al Bitcoin, secondo quanto riportano i media americani. Dagli account Twitter sono partiti messaggi in cui si prometteva di raddoppiare l'ammontare dei pagamenti in Bitcoin inviati ai loro indirizzi. I tweet sono stati rimossi poco dopo essere stati pubblicati e il portavoce di Twitter Aly Pavela ha dichiarato che la società stava indagando.

La stessa Twitter ha poi spiegato di "essere a conoscenza dell'incidente che sta avendo un impatto sugli account su Twitter. Stiamo indagando e prendendo misure per risolverlo. Vi aggiorneremo a breve", ha spiegato il colosso riferendosi all'hackeraggio degli account di molte celebrità.