Londra: "Quasi certo tentativo interferenza Mosca in elezioni 2019"

(Afp)

E' "quasi certo" il tentativo di interferenze di "attori della Russia" nelle elezioni politiche in Gran Bretagna del 2019. Tale tentativo è avvenuto attraverso l'acquisizione illecita di documenti del governo, ha denunciato il ministro degli Esteri, Dominic Raab, in anticipo su un rapporto atteso per la prossima settimana, precisando che tali sforzi "sono completamente inaccettabili". I documenti sottratti da Mosca, relativi alle discussioni su accordi commerciali fra Gran Bretagna e Stati Uniti, sono stati pubblicati online e usati dai laburisti durante la campagna elettorale.