La nipote di Trump: "Trasforma Usa in famiglia disfunzionale"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Mary Trump ha deciso di scrivere il suo libro verità guardando a come lo zio presidente sta trasformando la leadership del Paese "in una mega versione della mia famiglia incredibilmente disfunzionale". Lo ha dichiarato, in un'intervista al Washington Post, la nipote di Trump che ha pubblicato nei giorni scorsi il suo libro - "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man" Troppo e mai abbastanza: come la mia famiglia ha creato l'uomo più pericoloso del mondo - che il presidente e la sua famiglia hanno tentato in tutti i modi di bloccare.

Mary, figlia del fratello maggiore di Trump, Fred, morto per malattie provocate dal suo alcolismo, addebita i problemi relazionali della sua famiglia "quasi al 100 per cento" al nonno Fred, il patriarca della famiglia che lei descrive come un "sociopatico" nel suo libro di memorie. Dinamiche sbagliate che ora, secondo l'autrice del libro che ha un dottorato in psicologia, lo zio sta trasferendo nella sua pericolosa gestione del Paese, con il suo "infallibile istinto per circondarsi di persone più deboli di lui". Ma d'altro canto prestandosi "ad essere usato in modo straordinario da persone più forti ed esperte".

Riguardo al movimento di Black Lives Matter, per la nipote il presidente è "chiaramente un razzista", una posizione che viene sia dalla sua educazione familiare che cinismo politico. "Per lui è facile avere questa posizione e pensa che così può guadagnare punti con l'unico elettorato che ancora lo sostiene", spiega rivelando che nella sua famiglia, quando era piccola, "era normale che si usassero espressioni antisemite e la parola che inizia per n", riferendosi afroamericani.