Nuovo record di contagi in India, più di 32.000 in 24 ore

(Afp)

L'India registra un nuovo record di contagi dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Il ministero della Sanità ha confermato 32.695 nuovi casi di Covid-19 e 606 decessi per un totale di 968.876 contagi e 24.915 morti, come riporta Ndtv. I dati ufficiali parlano anche di 612.815 persone guarite nel gigante asiatico che - con oltre 1,3 miliardi di abitanti - è il terzo Paese al mondo per numero di contagi dopo Stati Uniti e Brasile.