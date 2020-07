5G, Pechino: "Londra ha abbandonato libero scambio"

(Fotogramma/Ipa)

Pechino risponderà alla decisione della Gran Bretagna di escludere Huawei dalle forniture di hardware per le reti 5G, un passo che viene giudicato come "l'abbandono (da parte di Londra, ndr) delle politiche di libero scambio". "Stiamo effettuando una valutazione della situazione e adotteremo le misure necessarie per proteggere gli interessi legittimi delle compagnie cinesi", rende noto il ministero del Commercio, in una dichiarazione riportata da Global Times.

Il portavoce del ministero, Gao Feng, ha definito "discriminatoria" la decisione del governo di Boris Johnson e, riporta la Cgtn, ha parlato di quello che per il gigante asiatico è un "grave danno" a livello di fiducia per gli investimenti oltre che una "violazione" delle regole dell'Organizzazione mondiale del commercio.