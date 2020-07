Usa, Kanye West si ritira da campagna presidenziali

Fotogramma

Il rapper Kanye West si è ritirato dalla campagna per le elezioni presidenziali dove aveva annunciato di volersi candidare come indipendente. "E' fuori", ha spiegato il suo consigliere politico Steve Kramer in una intervista al New York Magazine. Dopo un primo momento di entusiasmo, all'annuncio della candidatura lo scorso quattro luglio, Kanye West si è ritrovato piuttosto isolato. E non è riuscito a iscrivere in tempo la sua candidatura in diversi stati, incluso il Nevada, ha aggiunto Kramer.