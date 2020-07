Coronavirus, nuovo record di contagi a Tokyo

(AFP)

Record di casi di coronavirus a Tokyo. La governatrice Yuriko Koike ha confermato 293 nuovi contagi, dopo i 286 di ieri, come riporta l'agenzia Kyodo. Non erano mai stati così tanti in un giorno dall'inizio dell'emergenza sanitaria e crescono i timori di una seconda ondata. Da mercoledì l'allerta è ai massimi livelli nella capitale che avrebbe dovuto ospitare le Olimpiadi e dove a fine maggio è stato revocato lo stato d'emergenza, che non era comunque il lockdown all'italiana. Ad oggi il Giappone ha segnalato circa 24.000 contagi e 985 decessi.