Santa Sofia, Russia: "Conversione in moschea favorirà turismo"

Afp

La conversione di Santa Sofia in moschea favorirà il turismo. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov spiegando che ''come Stato abbiamo una posizione ufficiale, che si tratta di un affare interno alla Turchia''. Intervistato dall'emittente Avtoradio, Peskov ha detto che ''i nostri partner turchi hanno spiegato che tutto sarà tutelato nel miglior modo possibile e tutti potranno visitare Hagia Sophia. Inoltre vi dico che erano abbastanza costosi i biglietti per Hagia Sophia. E ora non ci saranno biglietti. L'ingresso sarà libero. A questo proposito, i nostri turisti saranno favoriti''.